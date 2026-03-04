mercoledì, 4 Marzo , 26

Sisma di magnitudo 4.5 a Catania, le verifiche dei vigili del fuoco
sisma-di-magnitudo-4.5-a-catania,-le-verifiche-dei-vigili-del-fuoco
Sisma di magnitudo 4.5 a Catania, le verifiche dei vigili del fuoco
Video News

Sisma di magnitudo 4.5 a Catania, le verifiche dei vigili del fuoco

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

In particolare nel Comune di Ragalna

Roma, 4 mar. (askanews) – Nelle immagini, le verifiche dei vigili del fuoco dopo il sisma registrato nelle prime ore del mattino nell’area pedemontana del catanese, in particolare nel Comune di Ragalna, l’area più interessata dal terremoto. Più di 100 le richieste di sopralluogo in attesa, a fronte degli oltre 20 interventi già conclusi.Sul posto ci sono tre squadre e tre funzionari tecnici per effettuare verifiche strutturali sugli edifici che hanno riportato danni o crolli parziali e lungo le principali arterie stradali del territorio comunale.Il sisma di magnitudo 4.5 è stato registrato in provincia di Catania alle 7.05 del mattino dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro localizzato tra i comuni di Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

