Sisma, Emirates lancia ponte aereo umanitario per Turchia e Siria

Con International Humanitarian City 100 tonnellate di aiuti

Roma, 10 feb. (askanews) – Emirates lancia un ponte aereo umanitario per trasportare aiuti alle vittime del terremoto in Turchia e Siria. La compagnia aerea sta allestendo un ponte aereo in collaborazione con l’International Humanitarian City (IHC), per trasportare aiuti di prima necessità, articoli medici e attrezzature per offrire supporto a terra e alle attività di ricerca e salvataggio in entrambi i Paesi. Le prime spedizioni partiranno oggi sui voli EK121 ed EK117 in coordinamento con l’IHC di Dubai: saranno inviate coperte termiche e tende familiari grazie all’UNHCR, seguite da kit medici e di pronto soccorso dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del World Food Programme (WFP).

Nei prossimi giorni verranno trasportati da Emirates altri rifornimenti con coperte, tende, kit di riparo, torce elettriche, rampe per la distribuzione dell’acqua e kit sanitari di emergenza.

Emirates SkyCargo prevede, inoltre, di dedicare spazio di carico per circa 100 tonnellate di beni di soccorso nel corso delle prossime due settimane durante le sue operazioni di volo giornaliere verso Istanbul. I rifornimenti di emergenza trasportati con Emirates verranno quindi consegnati dalle organizzazioni locali alle aree colpite nel sud della Turchia e nel nord della Siria, supportando i soccorritori a terra e fornendo l’aiuto necessario alle centinaia di migliaia di persone colpite dai terremoti.

Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore Delegato di Emirates, ha dichiarato: “Siamo dalla parte del popolo turco e siriano e stiamo lavorando con esperti come l’International Humanitarian City (IHC) per aiutare a fornire soccorsi agli sfollati e alle persone colpite dai terremoti, oltre a sostenere i complessi sforzi di recupero sul campo. Emirates ha una vasta esperienza nel supportare le realtà che necessitano un soccorso umanitario e, attraverso i suoi tre voli giornalieri per Istanbul, metterà a disposizione i suoi spazi in modo regolare e costante per l’invio di articoli di soccorso e forniture mediche. Emirates sostiene anche gli sforzi umanitari in corso degli Emirati Arabi Uniti per sostenere la Turchia e la Siria, e grazie alla posizione unica di Dubai come il più grande hub logistico internazionale per garantire aiuti al mondo fa sì che possiamo raggiungere in modo efficiente le aree colpite da disastri e le persone più vulnerabili il più rapidamente possibile”.

Sua Eccellenza Mohammed Ibrahim Al Shaibani, Presidente del Comitato Supremo per la Supervisione dell’IHC ha commentato: “L’International Humanitarian City (IHC) si impegna nel fornire alle persone colpite dai terremoti il supporto umanitario e le risorse di cui hanno bisogno. Stiamo agendo con urgenza facilitando i trasporti via aria di vitali forniture mediche, articoli di ricovero e altri beni di soccorso dell’UNHCR, dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del World Food Programme (WFP) per far fronte all’ingente domanda di aiuti nelle regioni colpite”.

Emirates Cargo ha una partnership di lunga data con l’International Humanitarian City (IHC), che consente alla compagnia aerea di condurre agilmente e rapidamente numerose missioni di soccorso, dispiegando forniture umanitarie alle comunità di tutto il mondo colpite da disastri naturali, emergenze mediche, epidemie globali e altre crisi.

