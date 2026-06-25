sisma-in-venezuela,-soccorritori:-“sentiamo-voci-sotto-le-macerie”

Crollati interi edifici per le potenti scosse: situazione critica

Roma, 25 giu. (askanews) – Corsa contro il tempo per tirare fuori le persone intrappolate sotto alle macerie in Venezuela dopo le due potenti scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5, che hanno colpito il Paese, causando il crollo di interi edifici e provocando centinaia di feriti e oltre 30 morti, secondo un bilancio molto provvisorio.A La Guaira, vicino alla capitale Caracas, la più colpita, residenti e soccorritori, riuniti davanti a un edificio distrutto affermano di poter sentire le grida delle persone ancora in vita.Jose Pacheco, a capo delle operazioni della squadra di soccorso venezuelana dice, indicando gli enormi edifici collassati: “La situazione è molto critica. Mancano i macchinari e le risorse umane necessarie. La gente deve venire ad aiutare”. “È stato terribile – racconta una sopravvissuta – tutto è crollato, tutto… È stato terribile. È una cosa che non augurerei a nessuno: un’esperienza terribile. Ringraziamo Dio di essere ancora vivi, ma in questo momento ci sono persone che soffrono perché i loro familiari sono intrappolati sotto le macerie, schiacciati sotto di esse, e non riescono a tirarli fuori”.Altri vorrebbero aiutare a estrarre le persone, di cui sentono le voci, ma non hanno i mezzi. “C’è un punto in cui si sente una giovane donna di nome Jennifer, dell’undicesimo piano, che mi risponde. Tuttavia, non abbiamo strumenti; non abbiamo modo di aiutare. Lei risponde, e a pochi metri di distanza, proprio lì in quella zona, ci sono due fratelli: uno si chiama Daniel, e non so il nome dell’altro. Uno di loro risponde e dice di essere ferito allo stomaco. Suo padre e suo fratello sono lì e cercano di fare il possibile ma tutto ciò che abbiamo è un piccone e un piede di porco”. “Sono vivi. Stiamo dicendo loro di non sforzare la voce, di fare respiri brevi, nella speranza che almeno loro che sono lì vengano salvati”.