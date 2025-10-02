giovedì, 2 Ottobre , 25
Sisma nelle Filippine, almeno i 72 morti, migliaia gli sfollati

Colpita la regione di Cebu, in alcuni villaggi scarseggia l’acqua

Daabantayan (Filippine), 2 ott. (askanews) – Immagini da Daabantayan, nella provincia di Cebu, nelle Filippine, colpite da un sisma di mangitudo 6.9 che secondo gli ultimi bilanci ha provocato almeno 72 morti. Strade spaccate, scenario di devastazione, gli abitanti cercano gli effetti personali tra le macerie delle loro case crollate, alcuni hanno allestito un rifugio temporaneo su un campo da basket, in alcuni villaggi scarseggia l’acqua potabile. I soccorritori sono alle prese con migliaia di senzatetto. Secondo il governo sono centinaia gli edifici distrutti, quasi 300 i feriti e circa 20.000 gli sfollati. Negli ultimi giorni prima di questa nuova catastrofe naturale le Filippine stavano cercando di riprendersi dai danni provocati dal passaggio dei tifoni Ragasa e Bualoi.

