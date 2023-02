Sisma Turchia-Siria, la finestra sopravvivenza si sta chiudendo

Ma ancora si trovano superstiti: ecco i miracoli dei soccorsi

Milano, 11 feb. (askanews) – Dall’epicentro del terremoto a Kahramanmaras, ormai entrati nel sesto giorno da quando i terremoti hanno colpito l’area, si stanno ancora trovando sopravvissuti. Lo riportano i media locali, benchè appare chiaro che si sta chiudendo la finestra di sopravvivenza dopo il devastante terremoto di lunedì in Siria e Turchia.

Il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha descritto il devastante terremoto che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria nord-occidentale come il “peggior evento in 100 anni in questa regione”. Più di 25.000 persone sono morte in entrambi i paesi, secondo le autorità. Ma il bilancio è provvisorio e secondo l’Onu le vittime potrebbero più che raddoppiare.

Tuttavia, nel bel mezzo della tragedia, ci sono state scene miracolose di sopravvivenza e salvataggio, anche giorni dopo il terremoto.

Secondo Al Jazeera “una bambina siriana di cinque anni è stata tirata fuori dalle macerie, viva” in queste ultime ore. “Un’ora dopo, un’altra ragazza è stata estratta dalle macerie e anche lei era viva”.

A Gaziantep, in Turchia, 132 ore dopo il terremoto, Sezai Karabas è stato salvato poco dopo la sua giovane figlia. Secondo CNN Turk, ha supplicato i soccorritori di cercare sua moglie, che crede sia ancora viva.

Più o meno nello stesso periodo, i soccorritori hanno tirato fuori un uomo di 34 anni, Ergin Guzeldogan, dalle profondità del terreno nella provincia di Hatay, secondo un video del Comune di Istanbul.

Una donna di 70 anni di nome Menekse Tabak, è stata salvata dalle macerie nella città turca di Kahramanmaras, 121 ore dopo il terremoto.

Un ragazzo di 16 anni è stato estratto vivo dalle macerie nella stessa regione solo poche ore prima. Un altro adolescente sopravvissuto, un ragazzo di 14 anni, è stato ritrovato dopo 24 ore.

La stessa città ha visto il salvataggio di più famiglie, tra cui due fratelli e la loro madre che sono stati salvati dopo 78 ore, e una madre e sua figlia di 6 anni che sono state ritrovate dopo 68 ore.

Sei persone, tra cui un bambino, sono state tirate fuori vive dalle macerie alla 60esima ora nel centro di Kahramanmaras.

In Siria due bambine sono rimaste incastrate tra il cemento per 36 ore, con una sorella che proteggeva l’altra, prima di essere soccorse.

Un bambino, Yigit Cakmak di 8 anni, è stato salvato da un edificio crollato nella provincia turca di Hatay, 52 ore dopo che il terremoto iniziale aveva colpito la regione.

Un bambino di 10 anni è stato trovato vivo nella stessa regione dopo 90 ore, dove un uomo di 21 anni era stato salvato sei ore prima.

Una neonata è stata trovata viva in Siria martedì con il cordone ombelicale ancora attaccato alla madre, che si ritiene sia morta dopo il parto.

