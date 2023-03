Sisma Turchia-Siria, Teleperformance Italia devolve 12 mila euro

Dipendenti donano “ore” attraverso raccolta fondi lanciata nelle scorse settimane

Roma, 3 mar. (askanews) – Teleperformance Italia devolve 12 mila euro per le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal terremoto. Protagonisti i dipendenti che hanno donato “ore” che saranno trattenute nella prossima busta paga; a loro si è aggiunto un contributo da parte del management aziendale a dimostrazione di come l’intera comunità di Teleperformance Italia abbia risposto positivamente alla raccolta fondi interna. La campagna “Emergenza Terremoto Turchia/Siria: Aiutiamoli ora”, al fianco di Unicef e in accordo con Teleperformance Italy Group, è stata lanciata nelle scorse settimane ed ha coinvolto i lavoratori delle sedi di Fiumicino e di Taranto.

“I nostri “teleperformers” non mancano mai di mostrarsi solidali, e lo fanno sempre con i fatti. Era già accaduto in passato per l’emergenza Covid e per sostenere il popolo ucraino. Il donare ore, non è un gesto né scontato né un atto dovuto, parte dalla loro sensibilità e dalla loro capacità di sentirsi partecipi ad una tragedia che ha scosso tutti noi – dice Diego Pisa, Ad Teleperformance Italy Group -. Le immagini del terremoto, le persone morte, ferite, sfollate, le famiglie devastate dal dolore, i centri urbani totalmente da ricostruire, i volti dei bambini, insomma ogni fotografia che è arrivata a noi non poteva lasciarci indifferenti. L’intera comunità di Teleperformance, in tutte le sue declinazioni, ha sentito il bisogno di contribuire concretamente, come è nostra abitudine fare quando la storia ci chiama ad una prova di solidarietà”.

