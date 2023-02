Sisma Turchia,Tajani: domenica seraultimo contatto Zen con la famiglia

“Era in viaggio di lavoro, non va assediata la famiglia in Veneto. E’ l’unico che manca all’appello”

Roma, 7 feb. (askanews) – “Pare che l’ultimo contatto tra Angelo Zen,l e la sua famiglia lo sia avvenuto domenica sera, poco prima del terremoto in Turchia”. LO ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di una convention elettorale di Forza Italia a Roma, parlando dell’italiano di cui si sono perse le tracce dopo il sisma in Turchia.

“Dal riscontro che abbiamo avuto, tutti gli italiani che erano nella zona del terremoto sono in salvo, manca all’appello soltanto Angelo Zen, un veneto, che era in viaggio di lavoro in Turchia, stiamo cercando di rintracciarlo, ma lì non ci sono collegamenti telefonici, non c’è internet, non è facile sapere dove sia, perché era in una città di un milione di abitanti e trovare una persona in una città di un milione di abitanti non è facile”, ha aggiunto.

“L’unico appello che faccio, dopo aver parlato anche con la famiglia è quello di non andare a cercare notizie all’abitazione del signor Zen”, ha aggiunto Tajani.

