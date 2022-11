Sistema Prosecco, Zaia: verso un miliardo di bottiglie

Preoccupazione per flavescenza dorata

Treviso, 25 nov. (askanews) – Primi 60 anni per il Consorzio Prosecco Docg Conegliano Valdobbiadene e alla festa in corso al castello di Susegana (TV), il presidente della regione Luca Zaia ha detto che il sistema del prosecco (tre i Consorzi) si avvia verso il miliardo di bottiglie. Nello stesso tempo ha manifestato due preoccupazioni. La prima: bisogna stringere con la lotta alla flavescenza, rispettando i protocolli, quindi anche espiantando le piante infettate, ma “se necessario occorrerà far uso di prodotti chimici più energici”. La seconda: “c’è la tentazione ad abbandonare i vigneti estremi, la viticoltura eroica, ma se li perdiamo, rinunceremmo al cuore del Prosecco”. Zaia ha pure confermato che “non c’è nessun progetto di fusione dei consorzi del Prosecco, e comunque se ci fosse anche stato è cosa che riguarda i viticoltori, non la Regione o altri. Per quel che mi riguarda è sbagliato fare la fusione. E’ fondamentate, invece, condividere delle progettualità”.

