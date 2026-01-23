six-kings-slam-rinnovato-per-il-2026,-le-date-e-dove-vederlo-in-tv

venerdì, 23 Gennaio , 26

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 23 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Inter, nuova maglia contro il Pisa in onore di… Milano Cortina 2026

(Adnkronos) - Nuova maglia per l'Inter contro il...

Sommer sbaglia, Moreo segna da centrocampo: ‘frittata’ nerazzurra ed eurogol in Inter-Pisa

(Adnkronos) - Clamoroso gol preso dall'Inter contro il...

Femminicidio Anguillara, da autopsia Federica Torzullo dubbi sul racconto di Carlomagno

(Adnkronos) - I dubbi su quanto raccontato da...
Jannik Sinner tornerà protagonista nel Six Kings Slam. Il, ricchissimo, torneo esibizione a invito che si svolge a Riad, in Arabia Saudita, e che riunisce i migliori sei tennisti del pianeta è stato infatti annunciato anche per il 2026. Il tennista azzurro ha vinto le prime due edizioni, portandosi a casa un maxi montepremi da 6 milioni di euro, battendo in entrambi i casi Carlos Alcaraz in finale, e cercherà di ripetersi il prossimo ottobre. 

A trasmettere le partite in diretta sarà ancora una volta Netflix, come annunciato dalla stessa piattaforma di streaming con un post sui propri canali ufficiali: “Il dominio di Jannik Sinner continuerà ancora? Il grande tennis sta per tornare. Six Kings Slam 2026, live ad ottobre solo su Netflix”. 

 

