Sky – Allan in dubbio contro il Lecce: Gattuso attende risposte e valuta l’alternativa Lobotka

Il Napoli scenderà in campo nel match della domenica pomeriggio contro il Lecce. La gara, che prenderà il via alle 15 tra le mura del San Paolo, sarà fondamentale per capire quali sono gli effettivi obiettivi dei partenopei. La compagine azzurra, infatti, ha vinto i due match precedenti, in casa contro la Juventus ed in trasferta contro la Sampdoria, ed ha ripreso a risalire la classifica. I questo momento, gli uomini di Gennaro Gattuso occupa l’undicesima posizione e spera di poter superare il Verona, di scena tra pochi minuti contro la Juventus. Per il match contro i liguri, però, il tecnico azzurro deve sciogliere ancora qualche significativo dubbio di formazione.

Le ultime

La zona di centrocampo sembrerebbe essere al centro dei dubbi del tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso che non ha ancora sciolto alcuna riserva. Secondo quanto riferisce l’emittente satellitare Sky Sport, i dubbi sono legati prettamente alla figura di Allan da cui si aspetta nuove risposte. Nelle ultime ore dovranno arrivare ma, intanto, aumentano le possibilità di vedere Lobotka nel ruolo di mezz’ala.

