Sky, aria tesa tra Gattuso e il Napoli: non ci sono i margini per rinnovare | I dettagli

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, è intervenuto sulla nota emittente satellitare e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’ipotetico rinnovo di Rino Gattuso. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione:

Di Marzio su Gattuso: “Situazione tesa in casa Napoli”

“Ora come ora Gattuso non firma il rinnovo, la situazione in casa Napoli è tesa. Ad ogni modo – prosegue il giornalista – se Gattuso non firma anche De Laurentiis non spinge per siglare il contratto. Non ci sono i margini per un accordo”.

IL PROFILO DEL TECNICO RINO GATTUSO

Secondo Venerato invece (esperto di mercato della RAI), “il rinnovo del tecnico azzurro per quanto congelato non si può considerare sfumato anche perché lo spogliatoio è dalla parte di Rino. I calciatori seguono ciecamente il proprio allenatore. Gattuso – prosegue Venerato in un suo intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss – si chiede perché il club sia passato da un rinnovo certo a un rinnovo in bilico. Il tweet di De Laurentiis sa di brodino riscaldato. Se non si rinnova, il pericolo è di un finale di stagione complicato. Se il patron azzurro non vuole rinnovare l’accordo con il suo allenatore sarà difficile portare a conclusione la stagione senza cambiamenti”.

