Il Napoli si è mosso molto sul mercato per assicurare a Gattuso una squadra a sua immagine e somiglianza. Dopo l’acquisto di Osimhen e la permanenza di Koulibaly, Giuntoli ha optato per un centrocampista fisico come Tiemoué Bakayoko. Il nuovo acquisto del Napoli si è presentato in ottima forma nonostante non giochi una partita ufficiale da più di 7 mesi. Anche questa valutazione probabilmente era stata fatta prima di acquistare il francese, che ora è più che pronto a prendere parte al campionato azzurro. Gattuso lo conosce bene, e il centrocampista conosce a sua volta gli incarichi che il tecnico affida ai suoi centrocampisti. Per cui non dovrebbe esserci dubbio che Bakayoko verrà utilizzato nella gara contro l’Atalanta. A riportarlo è Sky Sport.

LEGGI QUI DEL VIDEO CHE SCAGIONEREBBE IL NAPOLI

Bakayoko pronto ad esordire: le ultime

Rino Gattuso ha esaltato le qualità del francese durante la sua esperienza al Milan. In quel frangente Tiemoué reggeva il centrocampo da solo, facendo da frangiflutti dinanzi alla difesa e fornendo tempi di gioco come pochi nel suo ruolo in Serie A. Il tecnico calabrese lo ha allora subito richiamato: secondo Sky Sport l’inserimento in squadra del francese non sta trovando ostacoli, considerando che pronti-via c’è stato l’isolamento e il calciatore ha avuto modo di passare molto tempo con i suoi nuovi compagni, di cui molti parlano la sua stessa lingua madre: il francese. Il nuovo numero 5 azzurro scalpita per dire la sua in questa stagione piena di incertezze e speranze.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Sky – Bakayoko pronto a scendere in campo. Le sue condizioni sono ottimali: il punto appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento