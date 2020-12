Sky – “Buone nuove in casa Napoli: Mertens rientra prima del previsto! Su Osimhen…” I dettagli

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Osimhen non gioca da due mesi, è ovvio che la condizione fisica non può essere delle migliori. Il ragazzo è un leone, quando sta bene si vede che scende in campo con la giusta determianzione.

Modugno su Osimhen e Mertens



Al Napoli è mancato tantissimo il suo apporto negli ultimi venticinque metri. Lo staff medico vuole “consegnare” sia Mertens che Osimhen a Gattuso in vista della Supercoppa italiana che vedrà i partenopei impegnati contro la Juventus. Andiamoci piano, comunque. Il giocatore deve ritrovare la condizione”. La chiosa del collega è su Mertens: “La situazione è meno grave del previsto. Non ci sono grandi problemi, la sua è solo una distorsione”..

