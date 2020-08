Il Napoli scenderà in campo questa sera contro la Lazio per l’ultima partita di questo campionato Serie A. La squadra partenopea giocherà in un San Paolo vuoto, senza i tifosi. In campo, però, sta per verificarsi un evento particolare che avrà come protagonista Callejon in versione capitano.

CLICCA QUI PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-LAZIO

Callejon capitano: il gesto di Insigne

Con ogni probabilità questa sarà l’ultima partita di campionato in Serie A e con il Napoli per il calciatore spagnolo. Dopo la scadenza del contratto, il calciatore ha preso l’importante decisione di restare almeno fino al 31 Agosto ed aiutare i compagni. Dopo quel momento sarà libero di andare e questa sembra essere l’opzione più probabili non avendo trovato un accordo con la società per il rinnovo. Questa sera sarà per lui, però, una serata ugualmente speciale nonostante l’assenza dei tifosi. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, infatti, Lorenzo Insigne ha deciso di lasciare la fascia da capitano proprio al compagno Callejon.

CLICCA QUI PER VIDEO E FOTO ESCLUSIVE

The post Sky – Callejon capitano contro la Lazio: un regalo del compagno Insigne appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento