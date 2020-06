Sky – Callejon dal 1′ contro la Spal dopo l’accordo raggiunto con il Napoli

La Spal sembrava dovesse essere l’ultima gara di Callejon con la maglia del Napoli. La sfida di domenica sera potrebbe, invece, trasformasi nell’inizio di una nuova e particolare avventura. Il calciatore ha, infatti, raggiunto un nuovo accordo con la società e resterà con i partenopei fino ad agosto. Non solo perchè lo farà senza percepire lo stipendio o gli eventuali bonus. Il giornalista per Sky Sport, Francesco Modugno, ha rivelato alcuni retroscena ai microfoni della tv satellitare.

Callejon verso la Spal: la festa per il nuovo accordo

“Un riconoscimento per quanto fatto in questi anni. Giuntoli e Gattuso sono stati i mediatori poi è arrivato il sì di De Laurentiis. La trattativa era complicata soprattutto a livello economico. Poi il passo avanti di Callejon che ha richiesto solo un’assicurazione in caso di infortuni. Il sì è arrivato mentre il calciatore era in campo e l’annuncio sembrerebbe essergli arrivato dallo stesso Gattuso ed ha fatto felice il calciatore. L’umore è cambiato anche perchè c’era tanta malinconia.

Il calciatore potrebbe festeggiare l’accordo con una presenza da titolare contro la Spal. Insieme alla coppia formata da Lorenzo Insigne e da Dries Mertens. La squadra ferrarese per il belga rappresenta un tabù in quanto, insieme al Lecce, è la sola squadra a cui non ha ancora segnato”.

