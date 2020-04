SKY – Callejon ha deciso: il suo futuro sarà lontano da Napoli

Nonostante la proroga dei contratti messa in atto dalla FIFA per aiutare i club, per Josè Maria Callejon non è cambiato nulla, anzi, l’addio sembra più vicino che mai. Secondo quanto scritto da Francesco Modugno, giornalista, sul sito Sky Sport, lo spagnolo avrebbe deciso dove giocare il prossimo anno, lontano da Napoli.

LE PAROLE DI FRANCESCO MODUGNO

“Per ora il contratto gliel’ha allungato idealmente la Fifa. Oltre il 30 giugno, se si torna a giocare. Un pezzetto in più di Napoli, di fatto”.

MA IL SUO FUTURO SARA’ LONTANO DA NAPOLI

A differenza del compagno Dries Mertens, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe rinnovare col Napoli, Callejon avrebbe già deciso di non prolungare il suo contratto: “Quello di Callejon è fin qui un addio silenzioso in una città deserta. Ma che non ha vuoti di memoria. Sette anni di Napoli. Stagioni, allenatori e momenti diversi. Però sempre lui, prezioso: una certezza. 336 presenze, 80 gol, 69 assist e migliaia di km.

Callejon l’equilibratore tattico. In scadenza. Un grande di Spagna. Che li farà ritorno a meno di sorprese, la volontà è di rientrare in Liga. Scelte pressoché fatte, solo un clamoroso colpo di scena potrebbe portarlo a restare ma ad oggi non è previsto”.

