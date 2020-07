Gattuso ha parlato chiaro, Callejon potrebbe restare a Napoli. A riportarlo è anche Sky Sport, che evidenzia come il calciatore vede l’azzurro, ma gli azzurri forse non vedono bene lo spagnolo…

Callejon potrebbe restare in azzurro

Si tratta di una cosa sottile, ma la differenza c’è. José è apprezzato dal tecnico del Napoli, non ci sono dubbi in merito: Gattuso ha sottolineato come sia una questione della società: “Chiedete a loro, per me Callejon è prezioso”. Le parole parlano chiaro, il campo pure: l’esterno spagnolo sta facendo molto bene. L’accordo per un nuovo contratto, ad oggi, sarebbe abbastanza sorprendente. Ma non si può escludere a priori: Sky Sport ha riportato che la società azzurra potrebbe anche chiudere per il rinnovo.

The post SKY – Callejon, il Napoli potrebbe rinnovargli il contratto. I dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

