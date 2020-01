Sky, Compagnoni: “Lobotka e Demme troppo simili ad Allan, avrei fatto altre scelte”

Maurizio Compagnoni, storico telecronista Sky, è intervenuto questa sera ai microfoni di tuttomercatoweb per commentare le mosse di calciomercato del Napoli. In azzurro sono arrivati Diego Demme e Stanislav Lobotka, due centrocampisti richiesti da Gennaro Gattuso per impostare al meglio il suo 4-3-3. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it.

“Credo che i partenopei abbiano finora portato avanti una buona campagna acquisti così come era accaduto nel corso dell’estate. La squadra ha iniziato la stagione con un solo centrocampista centrale, Allan, ma ne avrebbe avuto bisogno di altri tre. Ora arrivano Lobotka e Demme, ottimi calciatori però simili tra loro. Tutti e tre, Allan compreso, alla fine ricoprono le stesse mansioni, anche se Lobotka è un po’ più regista. Avrei fatto magari scelte diverse dal punto di vista delle caratteristiche”.

Diego Demme oggi si è raccontato in un’intervista, ecco uno stralcio: “Ora sono qui a Napoli. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, penso di avere la mentalità giusta, corro molto e mi piace giocare davanti alla difesa per impostare l’azione. Mi piace essere un leader in campo. Quando ero più giovane i miei idoli erano il mio attuale allenatore, Gattuso, e Pirlo. Sono felice di essere qui, darò il massimo quando scenderò in campo e non vedo l’ora di giocare al San Paolo. Forza Napoli Sempre!”.

