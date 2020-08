Sky dedica un canale al cinema italiano, si parte con l’omaggio a Franca Valeri

Sky amplia la sua programmazione aggiungendo un nuovo canale tematico. Nasce Sky Cinema Per Te, disponibile al tasto 311 di Sky a partire dal, 12 agosto, fino al 17 settembre. Proprio come il canale 34 del digitale terrestre, Sky Cinema Per Te propone agli spettatori una carrellata di classici d’autore che portano le firme dei più grandi registi nostrani, ma anche prime visioni. Scopriamo nel dettaglio la programmazione e tutte le offerte del canale.

Sky Cinema Per Te: l’omaggio a Franca Valeri

Si parte con l’omaggio a Franca Valeri, l’attrice e caratterista italiana scomparsa il 9 agosto scorso dopo aver compiuto da poco cento anni. Per l’occasione, Sky Cinema Per Te manderà in onda il film Piccola posta per la regia di Steno. Qui l’attrice interpreta Lady Eva, pseudononimo con cui la protagonista cura la rubrica della corrispondenza del settimanale femminile Adamo ed Eva, riscuotendo successo tra tutte le sue lettrici. Nel cast anche Alberto Sordi nel ruolo del barone Rodolfo Vanzino di Castelfusano d’Arezzo, direttore di un ospizio per anziane che approfitta per estorcere denaro alle ricche signore.

Sky dedica un canale al cinema: la programmazione

Una vasta offerta aspetta gli abbonati Sky. In primis ci sono i classici della commedia all’italiana, arricchiti da nomi come Totò (tra i film proposti, Signori si nasce e 47 morto che parla), la coppia formata da Sophia Loren e Marcello Mastroianni (Ieri, oggi, domani) e Alberto Sordi (Il medico della mutua e Il marito). Si passerà dalle commedie con Vittorio Gassman e ai western firmati Sergio Leone. Spazio anche ai film d’autore: da La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino al più recente Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. E ancora film premiati come: Pinocchio di Matteo Garrone, Il traditore di Marco Bellocchio e Hammamet di Gianni Amelio. In entrambi il protagonista e l’amatissimo Pierfrancesco Favino.

Tra le prime visioni, l’offerta si arricchisce con Tuttapposto con Luca Zingaretti, Nour con Sergio Castellitto, 7 ore per farti innamorare diretto e interpretato da Gianpaolo Morelli, al fianco di Serena Rossi, Tornare di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Genitori quasi perfetti con Anna Foglietta e infine Gli anni più belli di Gabriele Muccino.

