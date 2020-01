SKY – Demme non ci sarà in Lazio-Napoli: resterà a Castel Volturno. Nessuna novità per Lobotka

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Marco Juric, giornalista di SKY, ha parlato dell’arrivo di Diego Demme al Napoli. Il calciatore sta svolgendo da stamane le visite mediche per il Napoli, poi provvederà alla firma per legarsi al club.

Il collega ha esposto il resoconto della giornata fino ad adesso: “Demme intorno alle 10:00 si è fatto dare la divisa del Napoli ed ha iniziato le visite mediche intorno alle 11. Finiranno verso l’ora di pranzo e poi, andrà a Napoli per cui non farà parte della spedizione romana, ma si allenerà a Castelvolturno. Ho chiesto a Villa Stuart se Lobotka domani avrebbe fatto le visite mediche e mi hanno detto di no: non è prenotata”.

Tra Demme e Lobotka

L’arrivo di uno non esclude l’altro centrocampista e in effetti il Napoli ci sta lavorando. Il problema col Celta Vigo per Lobotka non è soltanto economico. Prima di cederlo agli azzurri, i galiziani vogliono essere sicuri di potersi già procurare il sostituoto. Il nome individuato è quello di Guido Rodriguez del Club America messicano, che tuttavia è in trattativa anche col Betis. Due club spagnoli se lo contendono e il Napoli è in attesa, ma non ha intenzione di restarvi per molto.

