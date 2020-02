Oltre ai chiacchierati rinnovi di Dries Mertens e José Maria Callejon, c’è anche il rinnovo di Arkadiusz Milik che stenta a prendere forma

Napoli-Milik, due nodi da scogliere

La SSC Napoli deve necessariamente sciogliere il nodo dei rinnovi. Oltre ai chiacchierati Dries Mertens e José Maria Callejon però, ci sono anche tanti altri che dovrebbero prolungare il contratto. Tra questi figurano sicuramente i due polacchi. In modo particolare Arkadiusz Milik si trova ad un punto piuttosto critico. Così come riportato da Sky Sport, i problemi al momento sono due. Non si trova un accordo tra la società e il calciatore su due fronti: la clausola rescissoria e la cifra dell’ingaggio. Se entro l’estate non si dovessero risolvere tali intoppi, è molto probabile che il numero 99 sarà “costretto” a doversi trovare un’altra dimora.

The post SKY – Distanza tra Milik e il Napoli per il rinnovo: due intoppi da risolvere appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento