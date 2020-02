Sky – Elmas ha convinto Gattuso: il primo cambio contro il Barcellona può essere lui

E’ arrivato solo questa estate ma Elijf Elmas gode già della fiducia del tecnico Gennaro Gattuso grazie anche alle condizioni dell’attaccante dei partenopei, Lorenzo Insigne. Il napoletano è stato, infatti, costretto in panchina per un piccolo problema fisico rientrato solo nell’ultima settimana. Una situazione che ha permesso al macedone di mettersi in mostra proprio sotto lo sguardo attento dell’allenatore. Ma soprattutto una chance per potersi giocare anche un posto in campo nel match di Champions League contro il Barcellona.

Le ultime

Secondo, infatti, quanto riferisce l’emittente satellitare Sky, il centrocampista del Napoli, Elmas, ha conquistato la fiducia del tecnico Gennaro Gattuso. In occasione della sfida contro il Barcellona, in programma domani tra le mura del San Paolo, il calciatore potrebbe avere qualche chance in campo. Tutto questo, però, solo in corsa di partita per cui potrebbe essere il primo cambio dell’allenatore. Questo anche perchè il macedone può servire a questa squadra sia nella posizione di mezzala che in quella da esterno alto.

