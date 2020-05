Sky – Fabian piace a mezza Europa: il Napoli non rinuncia e prepara il rinnovo

Nonostante sia finito nel mirino di grandi squadre, quali Real Madrid, Barcellona e Manchester City, tutto potrebbe ancora succedere. Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, nonostante le numerose voci di una cessione, potrebbe proseguire ancora in azzurro. Arrivato per una cifra pari a 30 milioni di euro, oggi la valutazione del calciatore sfiora cifre monstre. Un calciatore che si è messo in mostra grazie alle performace con la maglia partenopea ma anche con quella della Spagna Under21.

Filtra ottimismo

Un calciatore che sia il patron Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Gennaro Gattuso ritengono indispensabili. L’allenatore ha messo, infatti, il suo nome nella lista degli incedibili e di quelli da confermare in previsione di un futuro insieme. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport la società starebbe pensando ad un nuovo rinnovo per Fabian. Blindarlo ed adeguargli il contratto per poter vivere ancora emozioni insieme.

