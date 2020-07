SKY – Fiorentina, De Rossi prossimo tecnico? Commisso è convinto

Rivoluzione in casa Fiorentina: De Rossi è dato come prossimo allenatore l’anno prossimo! A riportarlo è Sky Sport, Commisso sembra essere deciso nel cambio di regia: Iachini è destinato all’esonero? Di seguito le considerazioni.

De Rossi comincia a Firenze: Commisso è convinto

La Fiorentina, come allenatore per la prossima stagione, avrebbe scelto Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma. L’ex Roma non ha mai fatto l’allenatore, farà 37 anni a fine luglio e ha smesso di giocare da pochissimo. Dunque bocciata la regia di Iachini: la Fiorentina cambierà in panchina. Un mercato stellare condito da un allenatore come Daniele: l’ex Roma dovrà accelerare per poter sedersi al Franchi, ma le possibilità di ci sono eccome. Commisso vuole puntare alto: nomea e promessa, l’ex capitano della Roma potrebbe cominciare proprio dalla Serie A. Sarà la scelta giusta?

