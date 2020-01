Sky – Gattuso prova a sorprendere Conte in vista di Napoli-Inter: Gaetano titolare al posto di Fabian, ci sarà Luperto

Manca sempre meno alla sfida della “Befana” tra Napoli ed Inter. Gennaro Gattuso dovrebbe aver scelto gli 11 uomini che scenderanno in campo contro i nerazzurri, anche se resta qualche dubbio per la difesa, dato che il tecnico calabrese ha gli uomini contati nella zona centrale.

LE ULTIME DA SKY

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di Sky Sport 24 per riferire le ultime sulla formazione degli azzurri in vista di lunedì sera: “Il 4-3-3 resta il modulo di riferimento. C’è qualche dubbio in difesa, non ci sono Maksimovic e Koulibaly e allora spazio a Luperto e Manolas con l’opzione Di Lorenzo proprio come centrale con Hysaj a destra. Fabian in dubbio, potrebbe giocare Gaetano centrale”.

L’importanza della partita

“La partita con l’Inter è importante perché apre un ciclo che può essere un potenziale bivio per il Napoli. Saranno 4 partite di grandissimo livello per gli azzurri”.

