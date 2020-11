SKY – Il Napoli partirà domattina per Bologna, problemi con l’aereo: il club ha voluto evitare rischi

Gianluca Di Marzio, collega di SKY, attraverso il proprio sito ufficiale ha spiegato i motivi che hanno obbligato il Napoli a rimandare a domani la partenza per Bologna, dove alle 18:00 di domenica è in programma la sfida di Serie A.

Tutto era pronto, ma l’aereo no. In pratica “la vettura che avrebbe dovuto portare il Napoli a Bologna questa sera – per la gara di campionato in programma domani sera al Dall’Ara alle 18 – non ha voluto saperne di lasciare l’aeroporto di Capodichino dove la squadra di Gattuso era arrivata e già pronta alla partenza”.

Mentre si cercava di risolvere i problemi riscontrati, il tempo passava e per evitare ulteriori inconvenienti dell’ultimo momento, la società ha optato per riprogrammare per domani mattina la partenza. La squadra arriverà a Bologna col pranzo, farà la riunione pre-gara e poi si trasferirà direttamente allo stadio.