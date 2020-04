Sky – Il Napoli vuole il rinnovo di Mertens: le valutazioni dell’attaccante

La Fifa ha deciso di allungare la validità dei contratti la cui scadenza era prevista per il mese di giugno 2020. La decisione è arrivata dopo l’esigenza di prolungare anche il campionato probabilmente fino al mese di agosto. A giovarne è sicuramente il Napoli che ha visto allungarsi i tempi per trattare con l’attaccante belga Dries Mertens. Il calciatore è in scadenza ma il club vuole ancora puntare su di lui nella prossima stagione

La situazione

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione. Mertens si è recato a pranzo con De Laurentiis all’inizio del mese di marzo. Il presidente dei partenopei ha messo sul piatto una nuova offerta ovvero un biennale con bonus. Una proposta ancora ferma, vista l’emergenza, ma che la società vuole al più presto riportare sotto i riflettori. Il motivo? L’attaccante piace a numerose squadre tra cui Monaco ed Inter. Dal canto suo il belga, però, è stato chiaro. Per proseguire insieme il calciatore vuole una squadra forte, con cui puntare a vincere qualcosa di importante. Inoltre il belga ha sollevato altre questioni quali quelle delle multe ma soprattutto ha espresso un parere positivo sul tecnico Gattuso.

