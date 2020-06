Sky – In corso l’incontro decisivo tra Mertens e il Napoli: pronto il rinnovo per altri 2 anni

Manca sempre meno al match di questa sera tra Napoli ed Inter, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia (all’andata 0-1 per gli azzurri al San Siro). Gara che si giocherà allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, che purtroppo sarà vuoto. Oltre le ultime notizie sulla probabile formazione, da Sky arrivano importanti novità anche sul fronte mercato. Il giornalista Massimo Ugolini, infatti, ha parlato nel corso del collegamento pre partita del rinnovo di Mertens, ormai quasi ufficiale.

PRONTO IL RINNOVO PER DRIES MERTENS

Queste le parole del giornalista Sky Massimo Ugolini sull’incontro tra Mertens ed il Napoli: “Oltre la partita c’è anche spazio per il mercato. E’ una giornata molto importante per il Napoli, poichè si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia. Ma, nell’albergo dove gli azzurri sono in ritiro, si stanno discutendo gli ultimi dettagli per il rinnovo di Dries Mertens (per altri 2 anni). Il Presidente De Laurentiis, qui in ritiro, sta perfezionando il contratto per cercare di ufficializzare il ritiro del belga anche in giornata, o al massimo entro domani”.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne All.Gattuso

Indisponibili. Manolas, Malcuit

Assente in difesa Manolas, dopo l’infortunio, che lascia quindi spazio a Koulibaly che torna in campo dopo sei mesi. Dubbio a centrocampo dove resta vigile l’attenzione sull’affaticamento di Fabian. Per tale motivo resta in vantaggio Elmas anche sul compagno Allan. Escluso Lobotka dalla corsa per un problema fisico. Altro dubbio in attacco dove anche Mertens deve fare i conti con un affaticamento. Al suo posto scalda i motori Milik. Ballottaggio in attacco dove Politano è il più in forma ed è pronto ad occupare il posto di Callejon.

