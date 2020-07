Sky – Infortunio Manolas, recupero possibile per il Barcellona: il precedente

In occasione della gara contro il Sassuolo, il difensore del Napoli, Manolas si è visto costretto a lasciare il campo prima del previsto. Un infortunio in atteso che gli ha dato troppi problemi e Gattuso ha deciso di lanciare nella mischia Maksimovic. Nella giornata di oggi la società partenopea ha annunciato le condizioni di Manolas ma non i tempi per il recupero.

“Manolas, che era uscito per infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”.

Manolas, la speranza per il recupero

Un’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro a cui il calciatore non è nuovo. Come ricorda, infatti, la redazione di Sky Sport, il calciatore è rimasto vittima di un infortunio molto simile nel mese di ottobre. In quella occasione Manolas è riuscito a recuperare la condizione fisica in soli 13 giorni. Tempi che fanno ben sperare e che permetterebbero al difensore di essere disponibile in occasione della sfida di Champions League contro il Barcellona. Intanto non potrà prendere parte alla sfida Inter-Napoli per cui si va verso la conferma di Maksimovic-Koulibaly.

