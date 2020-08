Sky – Insigne, l’infortunio: c’è cauto ottimismo. In programma nuovi test

Pochi dubbi di formazione per il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso in vista della sfida contro il Barcellona in Champions League. In realtà il dubbio è legato ad una sola pedina ovvero l’attaccante Lorenzo Insigne alle prese con un infortunio. Il calciatore ha lasciato prima del tempo il campo in occasione di Napoli-Lazio. Gli esami trumentali fatti qualche giorno dopo hanno evidenziato una lesione al tendine dell’adduttore con un edema osseo.

Insigne, le ultime sull’infortunio

Una situazione che ha costretto il calciatore a delle terapie poi ad un lavoro in parte differenziato. Solo oggi, invece, si è unito alla squadra per una parte dell’allenamento. Decisive saranno le prossime 24 ore quando il calciatore sarà sottoposto a nuovi esami di controllo. L’obiettivo è averlo a disposizione per il Barcellona ma senza correre inutili rischi. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Sky, Massimo Ugolini ha fatto il punto della situazione:

“Io aspetterei oggi quando sarà sottoposto a nuovi test. Tutto dipende dall’adduttore e non dalla cartilagine. La prudenza deve essere massima e deve guidare i giudizi di tutti. L’ottimismo c’è e non dobbiamo nasconderlo ma dobbiamo aspettare il nuovo consulto ed i nuovi test che faranno capire se sarà il caso o meno”.

