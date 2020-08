Sky – Insigne ottimista per il Barcellona: Gattuso lo vorrebbe in campo

Tramite i propri canali social, il Napoli ha rivelato il risultato degli esami a cui Lorenzo Insigne si è sottoposto dopo l’infortunio con la Lazio: “Si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno”. Non è quindi ancora stata detta l’ultima parola sulla possibilità vederlo scendere in campo in Champions League contro il Napoli.

Ottimismo Insigne: le ultime

Una sfida a cui l’attaccante non vuole proprio mancare ed è per questo che ha già cominciato le terapie. Come riferisce Gianluca di Marzio, giornalista per Sky, le prossime 48 ore saranno quelle decisive. Tutto sta nel capire se il calciatore avrà recuperato per venerdì, giorno della partenza della squadra alla volta di Barcellona. Come riferisce il giornalista, nell’ambiente ed in casa partenopea filtra ottimismo. Anche perchè il calciatore vuole esserci e lo stesso tecnico Gattuso non vorrebbe fare a meno di lui. Il quadro della situazione andrà approfondito nelle prossime attraverso nuovi esami. I prossimi giorni saranno, quindi, quelli più importanti.

