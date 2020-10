Sky – Insigne vuole bruciare le tappe: è tornato ad allenarsi, ecco quando sarà disponibile

Arrivano buone notizie in casa Napoli: Lorenzo Insigne ha ripreso a lavorare sul campo. Lo riferisce Sky Sport. Secondo i colleghi della nota piattaforma satellitare, il fantasista di Frattamaggiore starebbe bruciando le tappe e le sta provando tutte per rientrare in vista del derby campano del 25 ottobre contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Per lui è una partita speciale visto che si tratta di una sfida in famiglia contro il fratello Roberto.

Arrivano quindi buone notizie per Gattuso. Il capitano azzurro, dopo pochi giorni di lavoro personalizzato, ritrova il terreno di gioco. Il calciatore salterà sicuramente la prossima sfida di Campionato contro l’Atalanta (prevista al San Paolo il prossimo 17 ottobre) e il successivo match di Europa League contro l’Az Alkmaar (in calendario il prossimo 22 ottobre).

