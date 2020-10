Ancora una volta rimandata la decisione del Giudice Sportivo riguardo Juventus–Napoli. O almeno questo secondo la redazione di Sky Sport, dato che tramite comunicati ufficiali il Giudice Mastrandea non si è espresso.

RINVIATA DECISIONE DEL GIUDICE SU JUVE-NAPOLI

La decisione in realtà era prevista per oggi, tutto rimandato però secondo quest’ultima indiscrezione. Scelta del Giudice Sportivo rinviata alla prossima settimana, probabilmente prima della quarta giornata di campionato di Serie A. Il Napoli giocherà contro l’Atalanta sabato 17 ottobre, al San Paolo, conoscendo la decisione riguardo la gara con la Juventus. La scelta è stata presa in modo da poter studiare ancora per qualche giorno tutte le carte in maniera più approfondita. L’esito di questo match resterà quindi ancora per qualche giorno sub iudice dopo la mancata presenza della squadra di Gattuso allo Juventus Stadium.

The post SKY – Juve-Napoli, il giudice rinvia la decisione alla prossima settimana appeared first on Calcio Napoli 1926.

