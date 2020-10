Sky – Juventus, alle 11 classica rifinitura: stasera bianconeri regolarmente in campo

Il Napoli non è partito per Torino per disposizione della ASL locale, squadra in isolamento fiduciario con tamponi programmati per lunedì. La Juventus sì presenterà regolarmente in campo e la Lega ha confermato che la partita resta in programma.

Juventus, alle 11 classica rifinitura e questa sera regolarmente in campo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus svolgerà regolarmente la rifinitura alle 11.00 poi ci saranno il pranzo, il riposo, la merenda e la partenza per lo stadio. Arrivo allo stadio previsto per le 19.40, con i giocatori che probabilmente non si cambieranno. La squadra attenderà fino alle 21.30, quarantacinque minuti oltre il fischio di inizio, quando in assenza del Napoli verrà fischiato il fischio finale e la squadra lascerà lo stadio.

La posizione del Napoli

La decisione dell’ASL potrebbe, però, avere degli effetti negativi sulla squadra partenopea. Tra le possibilità c’è quella di una sconfitta a tavolino contro la Juventus per 3-0. Un’opzione che gli azzurri sperano di poter scongiurare definitivamente. Per questo motivo, la società si prepara quindi a presentare un documento alla Lega Serie A. A darne annuncio è il giornalista per Sky Sport, Massimo Ugolini: “Probabilmente un nuovo giro di tamponi verrà effettuato lunedì e non più domani mattina. La società Napoli sta preparando con i suoi legali un comunicato da trasmettere alla Serie A”.

