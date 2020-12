SKY – Koulibaly salterà il Cagliari: il senegalese può rientrare con la Juve

Negli ultimi tempi abbiamo notato quanto il Napoli sia tormentato dagli infortuni: prima Osimhen, poi Mertens e per ultimo Kalidou Koulibaly. Senza contare i piccoli stop di Insigne e di alcuni calciatori che si sono dovuti fermare per il Covid-19. I colleghi di Sky Sport hanno parlato proprio delle condizioni del senegalese, ancora in dubbio per la prima sfida del 2021 e non solo. La partita con il Cagliari è praticamente da escludere, i tifosi del Napoli ovviamente sperano di riavere il proprio colosso per la sfida con la Juventus. La Supercoppa si giocherà il 20 gennaio, mentre la possibile sfida di campionato potrebbe andare in scena il 13. Ma su quest’ultima data non ci sono sicurezze.

KOULIBALY SALTA IL CAGLIARI

Secondo quanto riportato da Sky Sport il senegalese dovrebbe rientrare prima del 17 gennaio, quindi in tempo per la Supercoppa Italiana con la Juventus. A rischio quindi la possibile sfida di campionato in caso si giochi il 13. I tempi sono brevi, a dirla tutta, si tratta di una ventina di giorni totali. In queste partite però Gattuso dovrà contare sulla difesa inedita composta da Maksimovic e Manolas, che non si è comportata benissimo con il Torino. Lo staff starebbe lavorando per provare a renderlo disponibile già per il 10, quando il Napoli dovrà affrontare l’Udinese in campionato.

