Sky – La Fiorentina ha individuato il sostituto di Pezzella: il Napoli spera

La posizione di Kalidou Koulibaly al Napoli resta velata da numerosi dubbi. Il suo futuro è ancora in bilico e tutto potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Anche perchè il calciatore è corteggiato da numerose grandi di Europa pronte a mettere sul piatto la migliore offerta. Per non farsi trovare impreparato, il Napoli sta vagliando diversi nomi e tra questi c’è anche Pezzella della Fiorentina.

Pezzella-Napoli, la decisione della Fiorentina

L’agente del calciatore ha rivelato che il difensore al momento non vuole parlare di mercato. Questo, però, non esclude che quando la sessione estiva sarà cominciata, potrà essere tra i protagonisti indiscussi. Anche perchè la Fiorentina sembra pronta ad attuare una vera e propria rivoluzione in difesa. Una decisione che coinvolgerebbe anche Pezzella nel mirino del Napoli. Con la paura di perderlo, la viola ha deciso di correre ai ripari. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, nel mirino ci sarebbe il giovane centrale del Braga David Carmo.

