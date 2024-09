Sky lancia stagione Coppe Europee, serata di stelle al Garden Senato

(Adnkronos) – Grande parata di stelle per la serata organizzata da Sky a Milano. Le Coppe europee stanno arrivando e dal 17 settembre le grandi stelle giocheranno nella Casa dello Sport di Sky. Per festeggiare l’inizio della stagione della Uefa Champions League con il nuovo format, con 185 partite in esclusiva su 203, e della Uefa Europa League e della Uefa Conference League, anch’esse rinnovate e con tutte le 342 partite in esclusiva, un grande appuntamento al “Garden Senato” di Milano, che ha ospitato anche la performance del mezzo soprano Elena Pervoz con tre coristi che hanno cantato l’inno della Champions. Con l’AD di Sky Italia, Andrea Duilio, l’EVP Sport Marzio Perrelli e il direttore di Sky Sport Federico Ferri, sul palco Federica Masolin e tutti i componenti della squadra che racconterà oltre 500 partite in 51 imperdibili serate di calcio su Sky e Now tra cui il “mister” Fabio Capello, la novità Zvone Boban, Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta e Beppe Bergomi.

Tra gli ospiti gli ad dell’Inter Marotta e Antonello, il dg dell’Atalanta Marino, l’ad del Sassuolo Carnevali, il presidente della Lega Pro Marani, il dirigente della Juventus Francesco Calvo, Evelina Christillin, membro dell’Esecutivo Uefa e del Consiglio Fifa oltre allo chef e personaggio tv Alessandro Borghese. Tanti poi i volti di sky sport 24 e sky tg 24. “È una emozione e un grande orgoglio vedere tutti qui, finalmente avremo una nuova rivoluzione delle coppe europee una sorta di campionato con le classifiche e l’Italia ha ben 8 squadre nelle tre competizioni. Non c’e’ competizione a livello globale di calcio con un livello simile. Noi culleremo questo bambino piccolo come faranno i club.

Il palinsesto che abbiamo noi non ha eguali in Europa, 35 ore di dirette al giorno. Iniziamo martedì con il botto con Milan-Liverpool e Juventus-Psv”, ha detto Marzio Perrelli. Mentre Federico Ferri direttore di Sky Sport ha sottolineato come siano tutti “molto emozionati, avendo la fortuna di poter celebrare questo evento. Tutte le partite in casa sono prodotte da Sky sport e puntiamo moltissimo nel dare qualità, per la migliore qualità di visione, di persone e con i campioni più forti di sempre. Avremo inoltre una nuova trasmissione il giovedì che farà il punto”. Soddisfazione e’ stata poi espressa dall’Ad di Sky Italia Andrea Duilio. “Abbiamo festeggiato il lancio di Sky mobile, ieri abbiamo annunciato la nuova stagione di X Factor e oggi diamo il via alla Champions. Per chi tifo? Per chi vince in casa e in trasferta, la squadra di Sky”. E’ stai poi il turno di Fabio Capello, ‘l’allenatore’ della squadra di Sky. “In porta abbiamo Marchegiani e Orsi, con Bergomi, Costacurta, Gobbi e Minotti in difesa, mentre a centrocampo schieriamo Cambiasso ( oggi assente), Dzemaili, Montolivo, Marocchi, e il ritorno di Boban. In attacco Di Canio, Padovano, Serena e il numero 10 Alex Del Piero”, ha detto il tecnico prima della classica foto ‘da squadra’.