SKY – Le ultime sulle scelte di Gattuso per l’Udinese: torna Ospina in porta, c’è Fabian

Il Napoli torna al San Paolo per la sfida contro l’Udinese. Gli uomini di Gattuso, dopo il doppio pari contro Milan e Bologna, hanno necessità di conquistare tre punti per difendere il sesto posto dai rossoneri. I friulani, invece, dopo il pari contro la Lazio, puntano ai tre punti per tenere sempre più distante la zona salvezza. Ancora qualche dubbio per il tecnico azzurro, quando ormai mancano poco meno di 2 ore all’inizio della gara. Secondo Sky queste saranno le scelte dell’allenatore azzurro.

LE ULTIME SULLE SCELTE DI GATTUSO

Secondo la redazione di Sky Sport ci saranno, in queste ultime 5 partite, molti cambi, dato che mancano solo 2 settimane e mezzo al big match di Champions contro il Barcellona. Tonerà il colombiano David Ospina in porta, al posto di Alex Meret. Difesa formata da Hysaj a destra, Manolas, Koulibaly e Mario Rui a sinistra. In cabina di regia regna ancora nella mente di Gattuso il dubbio tra Lobotka e Demme, con lo slovacco favorito per una maglia da titolare. Le due mezz’ali saranno Zielinski e lo spagnolo Fabian. In avanti il tridente ‘classico’ formato da Callejon, Mertens e Insigne. Fuori quindi Matteo Politano, nonostante l’ottima prestazione con il Bologna. Fuori quindi anche il Chucky Lozano, che potrebbe essere un’arma dalla panchina per il secondo tempo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’UDINESE

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovskij. All.Gotti

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk

Squalificati: Okaka

Continua a crescere il numero degli indisponibili per Gotti che perde anche Okaka per squalifica contro il Napoli. Per questo motivo il tecnico dei friulani è costretto a portare al San Paolo diversi calciatori della Primavera. Ballottaggio in difesa dove Becao resta in leggero vantaggio ai danni d Troost-Ekong. Uomini contati a centrocampo dove resta confermatissimo soprattutto De Paul. In attacco, l’allenatore si affida ancora a Lasagna mentre il compagno di reparto sarà Nestorovskij.

