Sky, Mangiante si commuove: “Diego e Conti, l’umiltà dei grandissimi!” E poi lancia un’ipotesi clamorosa – FOTO

“Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra questi grandi campioni, l’umiltà, il cuore. Pensando a loro, sarebbe bellissimo se tra Napoli e Roma il calcio tornasse a essere solo un gioco. Come una volta”. Lo scrive il collega di Sky Angelo Mangiante che, anche se non lo dice apertamente, sembra sperare nella ricostituzione del gemellaggio tra Napoli e Roma.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/angelomangiante/status/1333125557647794182″]

