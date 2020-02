Sky – Manolas e Mertens in campo dal 1′: Gattuso vuole mescolare le carte in vista dell’Inter

Il Napoli ed il suo tecnico, Gennaro Gattuso, si stanno preparando per mescolare tutte le carte in gioco in vista della sfida all’Inter per la semifinale di andata della Coppa Italia. L’allenatore dei partenopei ha intenzione di sorprendere il diretto avversario, Antonio Conte, e stravolgere la formazione. Una conformazione della squadra diversa da quella scesa in campo in occasione della sfida persa contro il Lecce in campionato. Due potrebbero essere i protagonisti assoluti di questo cambiamento: il difensore greco Kostas Manolas e l’attaccante belga, Dries Mertens.

Le ultime

Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso si prepara ad effettuare alcuni cambi nella formazione titolare rispetto a quanto visto nel match contro il Lecce. In vista della gara contro l’Inter in Coppa Italia potrebbero, infatti, tornare in campo sia Manolas che Mertens. Il greco era stato risparmiato in campionato dopo il viaggio in Grecia effettuato in occasione della nascita di sua figlia. L’assenza del difensore si è fatta sentire particolarmente nel match di ieri pomeriggio. Il secondo cambio vede, invece, tra i protagonisti il belga in attacco al posto di Arek Milik. l’attaccante è tornato a disposizione del tecnico solo due settimane fa, a seguito di un infortunio che lo aveva colpito. E’ parso subito decisivo con un gol contro la Sampdoria ed un assist vincente nel match perso contro i pugliese. Tra gli obiettivi del calciatore adesso c’è il record di gol realizzati in maglia azzurra: al momento è secondo dietro solo all’ex capitano Marek Hamsik.

