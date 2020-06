Dopo pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti, il tecnico del Napoli ha perso una delle pedine più importante. In allenamento, infatti, si è fermato il difensore Kostas Manolas per un per una distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Inizialmente i tempi di recupero di Manolas sembravano negativi e sembravano prevedere il ritorno in campo a luglio inoltrato. Nelle ultime ore, però, giungono migliori notizie sulle condizioni del difensore greco.

CLICCA QUI PER LE ULTIME DI FORMAZIONI PER NAPOLI-INTER

Manolas i tempi de recupero

Migliorano notevolmente, quindi, le condizioni del calciatore che si prepara a tornare in campo prima del previsto. Non sarà certamente arruolabile per la sfida contro l’Inter, in programma sabato sera, in semifinale di ritorno di Coppa Italia. Mentre potrebbe tornare a disposizione della squadra e del tecnico Gattuso in occasione della sfida di campionato contro il Verona in programma il 23 giugno. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista per Sky Sport, Francesco Modugno, ha fatto il punto della situazione sul momento del calciatore.

“I tempi di recupero sono visibilmente migliorati. C’è la possibilità concreta di poter guadagnare un po’ di tempo sui tempi che parlavano della prima decade di luglio. Magari lo si potrebbe vedere in campo per la fine di giugno per intenderci. Ovviamente non ce la farà per la Coppa Italia”.

CLICCA QUI PER VIDEO E FOTO ESCLUSIVE

The post Sky – Manolas verso il completo recupero: in campo prima del previsto appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento