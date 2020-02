Sky, Marchetti: “A Napoli nessuno è incedibile, Allan e Koulibaly sono sul mercato”

Luca Marchetti, giornalista “L’Inter esce rinforzata da questo mercato, la Lazio non ha fatto nulla mentre il Napoli merita almeno 7 perché ha comprato per il presente e per il futuro. Ha speso molto, continuerà a spendere ed ha già delineato le linee giuda di questa e della prossima stagione. La linea del Napoli non è cambiata, è stata sempre quella di puntare su giocatori semi sconosciuti e questo progetto l’ha porta ad essere una realtà consolidata in Europa. Nel Napoli non c’è nessuno di incedibile e da Allan a Koulibaly, sono tutti sul mercato. Poi, dipenderà dalle offerte che arriveranno”.

