Sky, Marocchi: “Forse non ci avete fatto caso, ma Gattuso oggi parla sempre e solo di una cosa…”

Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nota emittente satellitare. L’argomento è la crescita di Gattuso come tecnico. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Il Napoli è da scudetto secondo me, ma sono curiose le ultime dichiarazioni di Gattuso ed è su questo che vorrei focalizzare la mia analisi. In questa settimana Rino ci ha parlato sempre e solo di determinazione, ci ha parlato di grinta. Non ha mai citato i sistemi di gioco o le questioni puramente tattiche che pure sono importanti. Sa bene che il suo Napoli è forte, forse gli manca solo un po’ di convinzione. Il Napoli deve crescere mentalmente, deve essere consapevole di essere una squadra straordinariamente forte.