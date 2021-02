SKY, Marocchi: “Gattuso poteva parlare con noi, non avremmo sparato sulla croce rossa”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore nonché opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel consueto salottino post-gara di Sky Calcio show, e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

Le considerazioni di Marocchi su Atalanta-Napoli

“Viene da dire che la superiorità mostrata dall’Atalanta è stata abbastanza spiazzante. Recentemente non c’è gara tra le due squadre, la dea va più forte. Il Napoli è in fondo al gruppone per andare in Champions ma non si deve smarrire. Una cosa ce la devono dire… se c’è condivisione in questo omento sulla difficoltà. Se la società ritiene che si gioca male non perché ci sono le assenze è una cosa. Gattuso poteva venire a parlare con noi, non avremmo sparato sulla croce rossa”.

