SKY – Meret, c’è aria di rinnovo: si lavora sul contratto. La situazione

Grande movimento in casa azzurra. Dal mercato in entrata a quello in uscita: non solo Candreva, si è parlato anche di Meret. Curiosamente si tratta dello stesso agente, Gianluca Di Marzio ha evidenziato la sua posizione.

Meret, c’è voglia di rinnovo. La situazione

Il portiere azzurro vorrebbe chiarezza e sicuramente giocare di più. Secondo Gianluca Di Marzio infatti: “Si è parlato anche di Meret (che vuole giocare con più continuità): c’è la volontà di trovare un’intesa e andare avanti insieme con un prolungamento di contratto ma qualora dovesse arrivare un’offerta seria sarà valutata. Il Napoli dunque lavora anche su questo fronte e si aggiornerà nuovamente con giocatore e agente tra un paio di settimane”. Tutto ancora da decidere dunque: il portiere è in ballo, ma c’è grande interesse da parte di De Laurentiis. D’altronde il patron azzurro è sempre stato legato ad Alex: insieme a Giuntoli è stato il massimo sponsor dell’affare di due anni fa, dunque ci crede fortemente. Ora bisogna capire cosa è meglio per il futuro di tutti…

