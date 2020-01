SKY – Mertens corteggiato anche dal Chelsea: primi contatti con la dirigenza del Napoli

Non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Napoli ed è finito nel mirino dell’Inter per la prossima estate. La posizione dell’attaccante dei partenopei, Dries Mertens, resta quindi in bilico. Il suo contratto è, infatti, in scadenza questa estate e la società rischia di perderlo a parametro zero. La questione rinnovi era stata rimandata da parte del club ma potrebbe diventare urgente discutere almeno il contratto del belga.

Le ultime

Secondo, infatti, quanto riferisce il portale online gianlucadimarzio.com, l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, sembrerebbe essere finito nel mirino di un club inglese. La società in questione è il Chelsea che vorrebbe accaparrarsi il calciatore già in questa sessione di mercato. Una decisione forte che ha spinto la società ad aprire, in queste ore, il tavolo delle trattative con la dirigenza partenopea per capire si qualcosa è possibile fare già adesso. La prima offerta prevista è un indennizzo pari a 6/7 milioni di euro per averlo subito. Il Napoli non ha ancora accettato alcuna proposta anche perchè il desiderio principale è di trattenerlo almeno fino a giugno.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/DiMarzio/status/1222494183287676928″]

