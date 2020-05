SKY – Mertens in forma smagliante: 4 kg in meno! Gol in partitella e sorriso sulle labbra

Il Napoli è tornato agli allenamenti collettivi e ormai è cominciata la preparazione per i match di Serie A e Coppa Italia, in attesa di conoscere le date per la Champions League.

Stando a quanto riferisce SKY, tra i calciatori apparsi più in forma c’è Dries Mertens. Il belga, che a giorni dovrebbe firmare il rinnovo contrattuale col Napoli per ancora due anni, è in forma smagliante. Durante gli allenamenti sta mostrando di non aver subito i mesi di stop e infatti è stato protagonista in partitella con un gol insieme a Matteo Politano. Pare, inoltre, che Mertens si sia presentato con 4 chili in meno e il suo umore sia davvero alto.

