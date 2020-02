Napoli Barcellona è terminato 1-1 grazie all’iniziale gol messo a segno dall’attaccante del Napoli, Dries Mertens. Il belga, con la rete in Champions League, ha raggiunto Hamsik nella classifica dei migliori finalizzatori con la maglia azzurra. Al momento del gol è arrivata una divertente esultanza ma non è passato inosservato un gesto del calciatore. L’attaccante ha indicato la lettera N, simbolo di questa società. Questo gesto potrebbe rappresentare uno spiraglio per la trattativa su sui le parti stanno lavorando per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2020.

Le ultime dal San Paolo

Intervenuto ai microfoni di Sky, Gianluca Di Marzio è stato interrogato proprio sulle ultime circa il rinnovo di Mertens con il Napoli.

“Non è finita. Non ha firmato con nessuna squadra quindi, in cuor suo, sta sperando di trovare un accordo con il Napoli. Passi avanti concreti non ci sono stati. Forse dopo questo gol potrebbero raggiungere una nuova intesa”.

Il giornalista si è, poi, soffermato sull’infortunio di cui il belga è stato vittima in campo. Un problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare preventivamente il campo. In quella occasione, al suo posto è entrato l’attaccante Arek Milik.

“Lo stiamo aspettando per capire se vorrà parlarci del record ma lo abbiamo visto un pò nervoso per l’infortunio”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DI GATTUSO

The post Sky – Mertens Napoli, il belga spera nel rinnovo. Leggero nervosismo dopo l’infortunio appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento