Euforia in casa Napoli ma soprattutto per l’attaccante belga, Dries Mertens sempre più vicino al rinnovo. Una trattativa complessa per le parti in gioco che spesso si sono confrontate. Quando sembrava mancare solo la firma, spuntava fuori un nuovo possibile ostacolo. Prima la questione multe, poi il taglio degli stipendi. In questi ultimi giorni, però, è arrivata una nuova spinta alla trattativa per cui filtra particolare ottimismo.

Mertens-Napoli, gli ultimi dettagli

Manca sempre meno alla firma sul rinnovo di contratto da parte dell’attaccante belga dei partenopei. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, ci sono ancora pochissimi dettagli da limare. Tra le parti in gioco c’è ancora una piccola distanza economica. Poche decine di migliaia di euro legati al raggiungimento di alcuni bonus da includere nel nuovo contratto. Il tutto per un totale, rivela l’emittente satellitare, pari a 24 milioni di euro lordi di spesa per i partenopei. Nonostante i piccoli dettagli, persiste l’accordo di massima che fa felice tutti. La società, i tifosi e lo stesso calciatore parso anche particolarmente euforico presso il centro sportivo di Castel Volturno.

The post Sky – Mertens-Napoli, rinnovo da 24 milioni di euro: ultimi dettagli ancora da limare appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento