Sky – Modugno rivela la formazione: “In avanti Mertens partirà dalla panchina, al suo posto gioca…”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha dato importanti aggiornamenti sulla formazione del Napoli in Supercoppa. L’inviato dell’emittente dal Mapei Stadium ha escluso l’impiego di Mertens dal primo minuto. In porta dovrebbe giocare Ospina e non Meret.

Formazione Napoli in Supercoppa

Modugno ha anticipato questa formazione per il Napoli in Supercoppa:

“Ospina in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui in difesa, Bakayoko e Demme in mediana con Zielinski da trequartista, Insigne e Lozano sugli esterni con Petagna come punta. Mertens partirà dalla panchina”.

